حسن نصرالله: علاقتنا مع السعودية والإمارات لا تقوم على أساس عقائدي أو ديني

2022/07/26 | 10:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، بأن العلاقات مع السعودية والإمارات "لا تقوم على أساس عقائدي أو ديني بل علاقات سياسية".

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