‏وفد أمني رفيع برئاسة الشمري يصل إلى زاخو

2022/07/26 | 10:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى قضاء زاخو شمال غربي محافظة دهوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام، ان “‏وفداً امنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وبرفقة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الفريق قيس المحمداوي وقائد قوات حرس الحدود وصل صباح اليوم إلى قضاء زاخو شمال غربي دهوك”.

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