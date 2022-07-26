“الأول من نوعه”.. الخارجية: بيان مجلس الأمن يدعم موقف العراق

2022/07/26 | 10:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية، الثلاثاء إن بيان مجلس الأمن يدعم موقف العراق، فيما أشارت الى أنه يعد الأول من نوعه.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف ، أن “بيان مجلس الأمن بإدانة الإعتداء على سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق”.

وأضاف أن “مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد”.

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