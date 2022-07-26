2022/07/26 | 10:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوضح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن هناك خمسة أسباب تجعل الدولار يفقد مواقعه العالمية أكثر فأكثر.جاء ذلك في منشور نشره فولودين في قناته الخاصة على تطبيق “تلغرام”، حيث كتب: “5 أسباب تجعل الدولار يفقد مركزه أكثر فأكثر: 1- لا يحظى الدولار بأي غطاء من السلع أو الموارد الحقيقية بعد انسحاب […]

ظهرت المقالة رئيس مجلس الدوما الروسي: 5 أسباب تجعل الدولار يفقد مواقعه أكثر فأكثر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الدوما الروسي: 5 أسباب تجعل الدولار يفقد مواقعه أكثر فأكثر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الدوما الروسي: 5 أسباب تجعل الدولار يفقد مواقعه أكثر فأكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).