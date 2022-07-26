قوات الاحتلال تفجر منزلي أسيرين فلسطينيين في الضفة

2022/07/26 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فجرت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، منزلي أسيرين فلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت منزل الأسير يحيى مرعي ، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.واندلعت مواجهات في محيط منزل الأسير […]

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