السفير الايراني يدعو بلاسخارت بالقيام بدورها في حفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه

2022/07/26 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى سفير ايران في بغداد محمد ال صادق، بمقر السفارة، مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة الخاصة بشؤون العراق جينين هينيس بلاسخارت، مطالبا اياها بأخذ دورها في سياق ازدهار العراق ورقيه، واحترام سيادته ووحدة اراضيه.وأكدا الجانبان خلال اللقاء على … Readmore

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