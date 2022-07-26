دولة القانون يعلن وقوفه ودعمه للسوداني في تشكيل الحكومة: اختياره بالاجماع دليل قوتنا

2022/07/26 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف دولة القانون، وقوفه إلى جانب الحكومة المقبلة التي سيشكلها مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، مشيرة إلى أن الإجماع على اختياره “دليل على تماسك الإطار وقياداته”.وجاء في بيان للائتلاف بشأن ترشيح السوداني أنه “يرحب ائتلاف … Readmore

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