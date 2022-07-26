في كربلاء :مراجعون استفادوا منها ...مبادرة عطاء اهل الكساء لا مثيل لها

2022/07/26 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امراض صعبة وتكاليف علاجها باهضة ولا

توجد لها مستشفيات في العراق تعالجها،

وحالات مرضية محرجة لا تستطيع الكثير من

النساء الذهاب الى الاطباء للعلاج حرصا

منهن على خصوصياتهن، انبرت العتبة

الحسينية المقدسة

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