نجاح اول عملية جراحية اجراها ملاك طبي نسوي في مستشفى خديجة الكبرى(ع)

2022/07/26 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى ملاك طبي نسوي متخصص يعمل في

مستشفى خديجة الكبرى (عليها السلام)

التابع الى هيئة الصحة والتعليم الطبي

احد مؤسسات العتبة الحسينية المقدسة

الطبية التعليمية اجراء عملية جراحية

بنجاح وهي العملية الجراح

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