استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

2022/07/26 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، استقرارا في البورصة الرئيسية ببغداد واقليم كردستان.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد، 148550 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

كما شهدت اسعار الدولار استقرارا في اربيل ، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148650 ديناراً لكل 100 دولار.

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