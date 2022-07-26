إيضاح مفصل بطقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

2022/07/26 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في العراق للايام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الاربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائما جزئيا، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية ".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائما جزئيا، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً غائما جزئيا، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتة الوسطى، اما المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا واحياناً غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفية تكون رعدية احيانا عموم البلاد، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية ".

وأدناه حالة الطقس للأيام المقبلة بحسب ما نشرته هيئة الأنواء الجوية:

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