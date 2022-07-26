ذي قار.. خريجو المعاهد التقنية يقطعون جسر الزيتون وسط الناصرية (صور)

2022/07/26 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

اغلق خريجو المعاهد التقنية، اليوم الثلاثاء، جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المحتجين قاموا بإشعال الاطارات وترديد شعارات تطالب بحقهم بالتعيين".

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