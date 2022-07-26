2022/07/26 | 12:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قرر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، 26 تموز، 2022، تأجيل جلسة محاكمة قتلة الشهيد هشام...

ظهرت المقالة القضاء يؤجل جلسة محاكمة قتلة الهاشمي الى آب المقبل أولاً على المسلة.

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