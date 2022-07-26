مجلس النواب يعقد اجتماعاً خاصاً بالانتهاكات التركية

2022/07/26 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يعقد مجلس النواب، حالياً اجتماعاً خاصاً بالانتهاكات التركية.

وذكر بيان مقتضب للبرلمان أن ” نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، يتراس اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بالانتهاكات التركية تجاه الاراضي العراقية”.

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