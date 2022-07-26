العراق يلاعب السعودية بطموح الفوز في كأس العرب للشباب

2022/07/26 | 12:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه منتخب شباب العراق اليوم الثلاثاء، نظيره السعودي في ثاني مبارياته في بطولة كأس العرب.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب قحطان المالكي إن “منتخب الشباب استعد جيداً لمباراة اليوم رغم انه خاض يوم أمس، أخر وحدة تدريبية وسط أجواء ممطرة”.

وبين أن “الكادر التدريبي وجميع اللاعبين يعلمون جيداً أهمية المباراة ويسعون إلى تحقيق الانتصار فيها من احل انعاش امالهم ببلوغ الدور المقبل”.

وستقام المباراة على ستاد مدينة الأمير سلطان عند الساعة الخامسة مساءً.

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