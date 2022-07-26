القبض على مبتز إلكتروني هدد رجلا بنشر صور ومقاطع فيديو لعائلته

2022/07/26 | 12:09 - المصدر: وكالة خبر

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القت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد القبض على متهم لقيامه بابتزاز أحد المواطنين إلكترونيا وتهديده بنشر صور ومقاطع فيديو لعائلته إذا لم يدفع له مبلغا من المال قدره (مئة ألف دولار أمريكي) على شكل دفعات.

وبينت المديرية، حسب بيان لوزارة الداخلية أن عملية القبض تمت بعد أن استنجد المشتكي بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول تعرضه لابتزاز إلكتروني من قبل شخص مجهول بعد أن قام باختراق صفحته الشخصية.

واضافت انه تم على الفور ولأهمية الموضوع تشكيل فريق عمل والتوصل إلى المتهم والقبض عليه بالجرم المشهود ، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بابتزاز المشتكي بنشر صور عائلته ومساومته مقابل مبالغ مالية.

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