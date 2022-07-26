تحالف عزم يكشف: هكذا ستوزع الوزارات في حكومة السوداني

2022/07/26 | 12:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم تحالف عزم النائب محمد عبد ربه, الثلاثاء , تأييد التحالف لاختيار الاطار التنسيقي لمرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني, مبينا ان تحالفه ليس له أي تحفظ على اختيار السوداني لكونه يحترم قرار البيت الشيعي.

وقال عبد ربه ان ” تحالف عزم يحترم قرار البيت الشيعي باختياره محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء , فضلا عن امتلاك الأخير نقاط إيجابية منها النزاهة خلال مسيرته في الحكومات السابقة ولدينا معه علاقات جيدة ” .

وأضاف ان “اراء التحالف بشخصية السوداني إيجابية حتى وان اختلفت رؤيتنا عن بعض القوى السياسية الا اننا نقول ما نعقده بكل حرية لمقبوليتنا للسوداني ” .

من جانب اخر اكد عبدربه ان ” حسم الوزارات سيتم مباشرة بعد ان يتم التصويت على اختيار رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الاطار بتشكيل كابينته السياسية ولمدة شهر حسب ما نص عليه الدستور العراقي ” , مبينا ان ” توزيع الوزارات سيتم بحسب الاستحقاق النيابي لكل من القوى السياسية ” .

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