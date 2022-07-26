2022/07/26 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أفادت مجموعة من الأبحاث أن هناك خدعة سهلة يمكن اعتمادها للمساعدة على خفض استهلاك السعرات الحرارية بمقدار 300 سعرة في اليوم.ورغم أن هذه الحيلة سهلة للغاية، إلا أنها تتطلب التعود على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تقلص من استهلاك 300 سعرة حرارية في اليوم بخدعة بسيطة؟ المركز الخبري الوطني.

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