2022/07/26 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد ترأس نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة البرلمانية الخاصة بالانتهاكات التركية.وقال مصدر لـ/المركز الخبري الوطني/، ان “نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ترأس اليوم، اجتماعاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع للجنة البرلمانية الخاصة بالانتهاكات التركية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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