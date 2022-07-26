ماذا يمكن لشركات الطيران والقطارات والحافلات القيام به لمنع انتشار مرض جدري القردة؟

2022/07/26 | 12:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.هل هناك أي تدابير يجب على شركات الطيران والقطارات والحافلات أن تتخذها من أجل وقف المزيد من الانتشار.تتحدث CNN إلى بيت بوتيجيغ، وزير النقل في الولايات المتحدة، حول ما يمكن لقطاع النقل القيام به للحد من انتشار المرض.

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