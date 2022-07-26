الكاظمي: على الأمم المتحدة الاستماع لوجهة النظر العراقيَّة

2022/07/26 | 12:15 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: عمر عبد اللطيف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: على الأمم المتحدة الاستماع لوجهة النظر العراقيَّة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تستعدّ ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لإحاطة مجلس الأمن بشأن القصف التركي على مصيف برخ، لكنَّ المخاوف العراقية لا تزال مست
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: على الأمم المتحدة الاستماع لوجهة النظر العراقيَّة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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