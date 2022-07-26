الكاظمي: على الأمم المتحدة الاستماع لوجهة النظر العراقيَّة

2022/07/26 | 12:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

تستعدّ ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لإحاطة مجلس الأمن بشأن القصف التركي على مصيف برخ، لكنَّ المخاوف العراقية لا تزال مست

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