معلومات استخباريَّة تُحبط تسلل «دواعش» إلى بغداد

2022/07/26 | 12:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عبد الرحمن إبراهيم

توعّدت قوات الحشد الشعبي بمنع عودة عصابات داعش الإرهابيَّة، بينما نعت هيئته اثنين من المقاتلين استشهدا أثناء تصديهما لتعرض إرهابي في م

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