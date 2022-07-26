2022/07/26 | 12:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

بعد مفاوضاتٍ ماراثونيَّة وطول انتظار، أعلن الإطار التنسيقي رسمياً ظهر أمس الاثنين، اختيار السياسي محمد شياع السوداني مرشحاً لمنصب رئاسة الوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يختار محمد السوداني رئيساً للوزراء ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنسيقي يختار محمد السوداني رئيساً للوزراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).