التنسيقي يختار محمد السوداني رئيساً للوزراء



التنسيقي يختار محمد السوداني رئيساً للوزراء
2022/07/26 | 12:15 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: مهند عبد الوهاب

بعد مفاوضاتٍ ماراثونيَّة وطول انتظار، أعلن الإطار التنسيقي رسمياً ظهر أمس الاثنين، اختيار السياسي محمد شياع السوداني مرشحاً لمنصب رئاسة الوز

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