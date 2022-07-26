2022/07/26 | 12:15 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: مهند عبد الوهاب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يختار محمد السوداني رئيساً للوزراء ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد مفاوضاتٍ ماراثونيَّة وطول انتظار، أعلن الإطار التنسيقي رسمياً ظهر أمس الاثنين، اختيار السياسي محمد شياع السوداني مرشحاً لمنصب رئاسة الوز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يختار محمد السوداني رئيساً للوزراء ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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