المرور العامة تتحدث عن حلول ومقترحات لتخفيف الزخم المروري

2022/07/26 | 12:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدثت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن حلول ومقترحات لتخفيف الزخم المروري.وقال مدير اعلام وعلاقات مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي في حديث لوكالة ايرث نيوز ان “عدد المركبات قبل ٢٠٠٣ كانت بين ٤٥٠ الف الى ٥٠٠ الف مركبة”، مضيفاً انه “حاليا في العراق ٥ ملايين مركبة”.واضاف ان “الطرق الاستيعابية تتسع […]

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