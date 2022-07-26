2022/07/26 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vCrXyt12vTU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأغنية البغدادية ماضٍ عريق وحاضر باهت | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأغنية البغدادية ماضٍ عريق وحاضر باهت | صباحك عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).