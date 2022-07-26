في خطوة اربكت” تحالف السيادة”.. العزم يمهد لافتتاح 10 مكاتب في ديالى

2022/07/26 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت مصادر سياسية مطلعة، الثلاثاء، عن نية تحالف العزم فتح 10 مكاتب في مدن ديالى، مشيرة الى ان تلك الخطوة ارتبكت تحالف السيادة.وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان، “تحالف العزم بدأ بخطوات متسارعة لاستغلال ضعف تحالف السيادة في ديالى بعد سلسلة انتكاسات عانى نها في الاشهر الماضية، ما ادى الى انهيار شعبيته […]

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