2022/07/26 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عدد الملاكات الطبية والتمريضية

العاملة في مؤسسة الشيخ احمد الوائلي

الطبية التعليمية انهم قدموا افضل

الخدمات الطبية المجانية مدفوعة الكلفة

من العتبة الحسينية المقدسة في مبادرة

عطاء اهل الكساء التي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على قيمة العلاجات المقدمة مجانا للمرضى في مؤسسة الشيخ احمد الوائلي والملاكات الطبية :قدمنا افضل الخدمات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على قيمة العلاجات المقدمة مجانا للمرضى في مؤسسة الشيخ احمد الوائلي والملاكات الطبية :قدمنا افضل الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).