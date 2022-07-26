ارتفاع اسعار النفط العالمية لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف تقليص الامدادات الروسية الى اوروبا

2022/07/26 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن تقلص الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، المورد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي للمنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر أيلول … Readmore

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