زيلينسكي يحذر الاتحاد الاوروبي: روسيا تشن حرب غاز على اوروبا ويجب قطع العلاقات التجارية معها

2022/07/26 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي للرد على ما وصفه بـ “حرب الغاز الروسية” ضد أوروبا، وتشديد العقوبات الأوروبية ضد موسكو وقطع العلاقات التجارية معها.وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، “رأينا اليوم تهديدات جديدة ل‍أوروبا متعلقة بالغاز”، في … Readmore

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