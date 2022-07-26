الشركات الهندية والصينية تحتل المرتبة الاولى بشراء النفط العراقي

2022/07/26 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الهندية والصينية احتلتا المرتبة الأولى في شراء النفط العراقي خلال شهر حزيران الماضي.

وقالت شركة تسويق النفط "سومو" في إحصائية، نشرتها اليوم الثلاثاء، إن الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي بواقع 7 شركات لكل منهما.

واشارت إلى أن هذا العدد يأتي من اصل 36 شركة عالمية قامت بشراء النفط خلال شهر حزيران الماضي.

وأضافت أن الشركات الأميركية والكورية جاءت ثانيا بعدد 4 شركات لكل منهما، وجاءت الشركات الإيطالية بالمرتبة الثالثة بعدد 3 شركات.

وأوضحت أن البقية توزعت على الشركات، الأردنية والإسبانية، والبريطانية (الهولندية-البريطانية)، والكويتية، والمصرية، واليونانية، والتركية، والأذربيجانية، والفرنسية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منهم.

وأكدت أن كمية الصادرات من النفط الخام في شهر حزيران الماضي بلغت 101 مليون و191 الفا و236 برميلا، بإيرادات بلغت 11 مليارا و354 مليونا و 544 الف دولار.

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