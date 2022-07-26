شركة أمريكية تحصل على عقد بقيمة 127 مليون دولار لدعم طائرات  F-16 في العراق

2022/07/26 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن شركة Acuity International ومقرها ريستون قد تلقت عقدًا للقوات الجوية بقيمة 127 مليون دولار لتوفير الدعم التشغيلي والأمني ​​الأساسي لبرنامج F-16 العراقي.

وبموجب العقد ، سيتم تنفيذ العمل في قاعدة العميد الشهيد علي فليح الجوية في العراق ، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول 30 يناير 2023.



وكان العقد عبارة عن استحواذ وحيد المصدر وينطوي على مبيعات عسكرية أجنبية إلى العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن قرضًا عسكريًا أجنبيًا بقيمة 62.2 مليون دولار كان ملزمًا بموجب المنحة.



وفقا لموقع virginiabusiness.

عيّن البنتاغون شركة Sallyport Global Holdings Inc الفائز بالجائزة في إعلانها.



كانت Sallyport شركة تابعة لشركة Caliburn International ومقرها Reston ، والتي انقسمت في أواخر عام 2021 لتشكيل شركتين - Acuity International ، مع التركيز على خدمات التكنولوجيا ، و Valiance Humanitarian LLC ، التي حصلت على عقود احتجاز المهاجرين للشركة السابقة.

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