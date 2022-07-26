2022/07/26 | 13:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، الثلاثاء، 26 تموز، 2022، على ضرورة تشكيل...

ظهرت المقالة الحكيم يؤكد على اهمية الإجماع داخل الإطار على مرشح رئيس الحكومة أولاً على المسلة.

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