2022/07/26 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد وصل نادي اربيل ،اليوم الثلاثاء، الى اتفاق نهائي مع المحترف التونسي ايمن الطرابلسي لتمثيل الفريق الكروي المشارك في الدوري العراقي الممتاز للموسم القادم .وقال النادي،في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، انه ” تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمیا..



اربیل یصل الى إتفاق مع المحترف التونسي ایمن الطرابلسي المركز الخبري الوطني.

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