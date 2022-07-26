محافظ النجف يشكو نوابا لدى الحلبوسي بسبب تهديد طال هيئة استثمار المحافظة (وثيقة)

2022/07/26 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفقدّم محافظ النجف، ماجد الوائلي، اليوم الثلاثاء، شكوى لدى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بسبب تهديد طال هيئة استثمار المحافظة من قبل بعض النواب.وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تحمل توقيع الوائلي، جاء فيها: "نحيل اليكم كتاب هيئة استثمار النجف الأشرف المرقم بالعدد (ق/2322 في 2022/7/4) المتضمن حضور عدد من النواب بتاريخ (2022/7/3) ومنهم النائب (هادي حسن السلامي) والنائب (فاطمة العيساوي) والنائب (أحمد الشرماني) وبرفقتهم مجموعة من الأشخاص، واثناء الحديث قام احد الحاضرين بالتهجم على موظفي الهيئة بألفاظ نابية ونعتهم بالفساد والتجاوز على الهيئة بالتهديد والوعيد بحرق الهيئة وملاحقة الموظفين خارج الدائرة، وهذا التجاوز حصل امام النواب وأثناء الدوام الرسمي".

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