الحكيم يبحث مع السفير البريطاني آلية تشكيل الحكومة الجديدة

2022/07/26 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، الية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مع السفير البريطاني في العراق مارك برايسون.

وذكر بيان للحكيم، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "التقينا صباح اليوم سفير المملكة المتحدة في بغداد سعادة مارك برايسون وتداولنا في تطورات المشهد السياسي العراقي والعلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وأكدنا أهمية تطوير علاقات البلدين بما يضمن مصالح الجميع ويحفظ سيادة البلدين ويعمق علاقاتهما".

واوضح الحكيم، وفقا للبيان: "بيّنا طبيعة اختيار الإطار التنسيقي لمرشح رئيس الحكومة القادمة، وأشرنا إلى أهمية الإجماع داخل الإطار على مرشح رئيس الحكومة"، مشدداً على "ضرورة تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وفق أولويات محددة، كما أكدنا أهمية التوازن الداخلي والتوازن في العلاقات الإقليمية والدولية".

وتابع، أنه "في معرض اللقاء ايضا استمعنا من السفير برايسون إلى دعم بلاده لتشكيل حكومة جديدة في العراق مبينا أهمية استقرار العراق للمنطقة والعالم".

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