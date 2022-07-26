استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة في صلاح الدين

2022/07/26 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، استهداف جهات مجهولة وصفتها الوزارة بـ "العصابات التخريبية" ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق في قرية (قرحة قازان قرب قضاء الحويجة).

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأبراج تعرضت الى عمل تخريبي بعبوات ناسفة ادت الى انفصال خطي (ملا عبد الله القديمة - شمال سامراء - دور ملا القديمة، بعد منتصف ليل الاثنين بسبب سقوط اربعة ابراج بالكامل في محافظة صلاح الدين ".

وأوضحت، ان "متنقلات مناطق (الناعمة ،وعجيل ) والتي تغذي مناطق سكنية في تلك المنطقة ،ومتنقلة حمرين التي تغذي نفط وغاز الشمال أصبحت في حالة أنطفاء تام".

وتابعت "باشرت ملاكات الوزارة بإستنفار تام العمل على إصلاح الضرر واعادة اعمار ما تدمر ،بعد اجراء الكشف عن حجم الخسائر، ويتواصل العمل الان على اعادة الخطوط بالسرعة الممكنة".

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