2022/07/26 | 14:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لمناقشة الهجوم الذي وقع على منتجع عراقي الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح، في حين نفت تركيا مجددا مسؤوليتها عن الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداعيات الهجوم على المنتجع العراقي.. مجلس الأمن يدخل على الخط وأردوغان يجدد نفي مسؤولية بلاده) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداعيات الهجوم على المنتجع العراقي.. مجلس الأمن يدخل على الخط وأردوغان يجدد نفي مسؤولية بلاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).