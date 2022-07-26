حكومة الإطار التنسيقي

2022/07/26 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أياد السماوي … بعد أن حسم الإطار التنسيقي مهمّة اختيار المرشّح لرئاسة مجلس الوزراء ونجاحه الباهر باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب , باتت الأنظار تتجه نحو حسم الخلاف القائم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين البارتي واليكتي فيما يتعلّق بالتوّصل إلى تفاهم وتوافق حول مرشّح تسوية مقبول عند الطرفين , وبدون شّك أنّ توافق […]

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