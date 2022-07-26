وزير الخارجيَّة يصل إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن لمُناقشة الاعتداء التركيّ على الأراضيّ العراقيَّة

2022/07/26 | 15:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الاميركية.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى نيويورك لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمُناقشة الاعتداء التركيّ على الأراضيّ العراقيَّة”.وأدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم التركي على محافظة دهوك.

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