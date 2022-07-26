اجتماع مرتقب بين الحزبين الكورديين لحسم مرشح رئاسة الجمهورية

2022/07/26 | 15:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقترح سيقدم رسمياً إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني.

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