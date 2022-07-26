ترامب في واشنطن لأول مرة منذ هزيمته

2022/07/26 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ غادر البيت الأبيض بعد محاولته الفاشلة قلب نتيجة الانتخابات التي خسر فيها أمام جو بايدن.

ومن المقرر أن يلقي ترامب الذي يبدو أنه يخطط للفوز مجدداً بالرئاسة عام 2024، خطاباً أمام “معهد أمريكا فيرست بوليسي” America First Policy Institute، وهو مركز أبحاث يديره حلفاؤه.

ويظهر ترامب علناً في مدينة شهدت جلسات استمرت على مدى أسابيع عقدتها لجنة تابعة لمجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون بشأن أحداث السادس من يناير(كانون الثاني) 2021 عندما اقتحم أنصار له الكونغرس في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات.

وما زال الرئيس الجمهوري السابق يشدد في خطاباته على أن الفوز الانتخابي سرق منه عام 2020، لكن الناطق باسم “معهد أميركا فيرست بوليسي” أشار إلى أن ترامب سيتطلع إلى الأمام، لا إلى الوراء، وقال لـ”سي إن إن” “سيلقي خطاباً بشأن سياسته”، ولكن يستبعد أن ينحرف خطاب ترامب كثيراً عن مساره المعتاد القائم عادة على مزيج ملتهب من القومية اليمينية والخطاب المناهض للهجرة ونظريات المؤامرة المرتبطة بالانتخابات.

ويُعتقد بأن جلسات الاستماع في الكابيتول بشأن الهجوم على الكونغرس والتي كشفت تفاصيل مروعة عن أحداث ذلك اليوم ومحاولة أنصار ترامب السياسيين قلب نتيجة الانتخابات عبر التلاعب بنظام الانتخابات الأمريكية المعقد، أضرّت بترامب.

وأطلق بايدن أمس الإثنين العنان لموجة انتقادات لاذعة لفشل الجمهوريين في وضع حد لأنصار ترامب، علماً أن الرئيس الحالي حاول في بداية عهده تجنّب ذكر اسم سلفه، وقال في كلمة خلال مؤتمر المنظمة الوطنية لمسؤولي إنفاذ القانون السود إن “عناصر إنفاذ القانون الشجعان تعرّضوا لجحيم القرون الوسطى مدى ثلاث ساعات ونزفوا دماء وسط مجزرة، وواجهوا جنون غوغائيين صدّقوا أكاذيب الرئيس المهزوم”.

وأضاف “لثلاث ساعات شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة المهزوم (في الانتخابات) كل ذلك يحصل فيما جلس مستريحا في غرفة الطعام الخاصة بجانب المكتب البيضاوي”، وبجميع الأحوال، ما زال ترامب (76 عاماً) الاسم الأكثر شهرة بين السياسيين الجمهوريين، ويُعتقد بأنه ما زال يحتفظ بقاعدة أنصار موالين له بشدة، ما يضعه في الصدارة إذا قرر الفوز بترشيح الحزب.

وفي الوقت ذاته، يتقدّم عدد من خصومه المحتملين في ظل ازدياد الدعاية السلبية ضده، وتتركز جميع الأنظار على تقدّم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي لم يعلن عن نيته الترشح للرئاسة، لكن مكانته تزداد في أوساط اليمين، وأظهر استطلاع أجرته “نيويورك تايمز” بالتعاون مع “كلية سيينا” مؤخراً أن حوالي نصف الناخبين في الانتخابات التمهيدية سيصوّتون لأي جمهوري عدا ترامب.

والأسبوع الماضي، انتقد مقال نشر في صحيفتين تميلان إلى اليمين مملوكتين لعائلة مردوخ هما “وول ستريت جورنال” و”نيويورك بوست”، سلوك ترامب خلال أحداث السادس من يناير(كانون الثاني)، وكتبت “نيويورك بوست” التي تعد مواقفها ودية حيال ترامب عادة، أنه أظهر بأنه “لا يستحق” أن يكون رئيساً مجدداً.

ولكن معلّقين يتمتعون بشهرة واسعة على شبكة “فوكس نيوز” (المملوكة أيضا لمردوخ) يواصلون دعم ترامب ومواقفه التي تصوّر الولايات المتحدة بأنها تتعرّض لهجوم من اليساريين، وكتب كبار الشخصيات في مركز الأبحاث المؤيد لترامب، بمن فيهم مستشاره الاقتصادي السابق لاري كادلو “على مدى التاريخ الأمريكي، تعد حقبتنا بلا شك مشحونة إلى حد كبير والأكثر إثارة للقلق”.

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