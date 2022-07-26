وزير الخارجية يصل نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن الخاصة بالاعتداءات التركية

2022/07/26 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الاميركية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى نيويورك لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمُناقشة الاعتداء التركيّ على الأراضيّ العراقيَّة”.

يذكر ان مجلس الأمن الدولي، قد حدد اليوم الثلاثاء موعداً لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.

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