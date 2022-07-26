متظاهري تشرين يبحثون “ترشيح السوداني”: التصعيد الشعبي وارد!

2022/07/26 | 15:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الناشط المدني البارز أبو زين العابدين الحسناوي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماعات واتصالات بين تنسيقيات متظاهري تشرين لبحث قضية ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي.

وقال الحسناوي، إنه “منذ الساعات الأولى لإعلان الاطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني، حصلت اتصالات واجتماعات بين عدد من تنسيقيات تشرين من الناشطين والمتظاهرين بهدف الخروج بموقف موحد تجاه هذا الترشيح”.

وبين ان “تنسيقيات متظاهري تشرين موقفها واضح من ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، فهي رفضت هذا الترشيح سابقاً، وقضية العودة الى الاحتجاجات الشعبية امر وارد جداً لرفض هذا الترشيح، وهذا الأمر قيد البحث والنقاش بين تنسيقيات متظاهري تشرين، والأيام المقبلة، ربما يصدر موقف رسمي وموحد بشأن المرحلة المقبلة”.

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