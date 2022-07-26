الاطار التنسيقي: لم يعلن اي تيار سياسي رفضه ترشيح السوداني

2022/07/26 | 15:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، عدم اعلان اي تيار سياسي رفضه لتولي محمد شياع السوداني الحكومة المقبلة.

وقال العتبي انه “بعد مرور 24 ساعة على اعلان الاطار التنسيقي رسميا اختيار محمد شياع السوداني كمرشح وحيد لتشكيل الحكومة المقبلة لم نرصد اي موقف سلبي من قبل اي حزب او تيار او تحالف سياسي حتى الان بل العكس كانت كل الرسائل ايجابية وترحب بقرار الاطار”.

واضاف العتبي،ان “الاجماع العراقي على دعم السوداني في مشوار تشكيل الحكومة خطوة ايجابية ستعجل من انهاء الكثير من الاشكاليات خاصة الاسراع في تشكيل الكابينة الوزارية بالتنسيق مع بقية الشركاء”.

واشار الى ان “حسم اسم مرشح الاطار لرئاسة الوزراء انهى الشائعات التي تتحدث عن خلافات بين اقطاب الاطار”، مؤكدا ان “الاخير موحد لانه يدرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في خضم مرحلة حساسة تمر بها البلاد”.

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