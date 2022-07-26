2022/07/26 | 15:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامة نصب جديدة وتأهيل ساحات وشوارع ودور تراثية .. لجنة مشتركة بين امانة بغداد ووزارة الثقافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/26 | 15:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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