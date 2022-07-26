"التجارة الكويتية" تحظر استيراد وبيع بعض السلع

2022/07/26 | 15:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، حظر استيراد وترويج وتسويق أو بيع أي سلعة مطبوع أو مدون عليها ألفاظ الجلالة، أو آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية، أو أذكار.وبحسب منشور للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن القرار ينطبق …

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