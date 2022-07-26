فاوتشي يدعو الى ضرورة إعطاء الأولوية للمثليين في التطعيم ضد جدري القرود

2022/07/26 | 15:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن الدكتور أنثوني فاوتشي، إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمثليين في التطعيم ضد جدري القرود، لأنهم يعتبرون من الفئة الأكثر عرضة للإصابة.وأشارت مجلة “نيوزويك” الأمريكية التي أوردت تصريحات فاوتشي، إلى أن جدري القرود … Readmore

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