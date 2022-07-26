استدعاه الرئيس وأغلق الباب.. كوشنر يكشف إصابته بالسرطان خلال ولاية ترامب

2022/07/26 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جاريد كوشنر، أحد كبار المساعدين السابقين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، في مذكرات تُنشر الشهر المقبل إنه أصيب بسرطان الغدة الدرقية عام 2019.

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