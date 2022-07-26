2022/07/26 | 15:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3aJpuD4MFMI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق الاستربادي الشعبي تاريخ شاخص في الكاظمية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوق الاستربادي الشعبي تاريخ شاخص في الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).