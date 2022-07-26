2022/07/26 | 15:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الجرائم الاجتماعية والأسرية

تتفاقم لأسباب ودوافع متعددة أبرزها

مشاكل الادمان وتعاطي الحبوب المخدرة

والمواد الكحولية، ناهيك عن الأسباب

المعيشية أو التأثر السلبي بمواقع

التواصل الاجتماعي، فباتت

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